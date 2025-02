Lecce, dal Leuven arriva Konan N'Dri

Archiviata la vittoria di ieri sera sul campo del Parma, e dopo aver salutato Patrick Dorgu in volo verso Manchester (si attende l'ufficialità della cessione allo United), il Lecce piazza un colpo nell'imminente chiusura di calciomercato. Questa sera è atteso in Salento l'arrivo di Konan N'Dri, esterno d'attacco ivoriano, classe 2000, che giungerà a titolo definitivo. Il calciatore, proveniente dalla formazione belga del Leuven, domani si sottoporrà alle rituali visite mediche, per poi sottoscrivere il contratto che lo legherà al club giallorosso.