Luis Alberto vola in Qatar: accordo tra la Lazio e l'Al Duhail per la cessione dello spagnolo

© X 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Alla fine Luis Alberto è riuscito a portare alla Lazio l'offerta giusta per salutare la Capitale anzitempo, come svelato nel finale di stagione. Il Mago, infatti, è già pronto con le valigie in mano in direzione Qatar, con i biancocelesti che avrebbero trovato l'accordo con l'Al Duhail. Secondo quanto riferito da Relevo, Lotito sarebbe soddisfatto dell'offerta per il trasferimento dello spagnolo, con l'intesa raggiunta sulla base di 11 milioni più bonus. A Luis Alberto un ricco contratto, con 8 milioni a stagione.

Soldi che fanno contente entrambe le parti, da un lato Luis Alberto che aveva dichiarato ormai conclusa la sua esperienza in biancoceleste e dall'altra la Lazio, che voleva un'offerta consona al valore del giocatore. Offerta che alla fine è arrivata e che ha convinto Lotito, che deve anche rispettare l'accordo stipulato col Liverpool nel 2016 che prevedeva il versamento del 25% della cifra di una futura vendita del Mago.

Manca solo qualche dettaglio burocratico per permettere a Luis Alberto di salire in aereo direzione Doha, dove lo attende l'Al Duhail per iniziare una nuova avventura. Un'esperienza fortemente voluta dallo spagnolo che nei prossimi giorni si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi, salvo imprevisti, firmerà fino al 2027 con opzione sul 2028.

