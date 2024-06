Lazio-Baroni, è fatta: l'annuncio a giorni. Ma i tifosi non ci stanno  

L'ACCORDO

Per l'ex allenatore del Verona è pronto un contratto biennale: manca solo l'ufficialità

© Getty Images Marco Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Manca solo l’ufficialità dopo il contatto decisivo tra l’ex guida tecnica del Verona e il direttore sportivo Angelo Fabiani. L'accordo è stato trovato, mancano da limare alcuni dettagli ma il dopo Tudor è già iniziato. Il contratto sarà biennale con opzione per il terzo anno per una cifra annua di un milione e mezzo di euro. Dopo aver chiuso il rapporto con l'allenatore croato, la società biancoceleste si è mossa decisa sull'artefice della straordinaria salvezza dei veneti.

Per l'ufficialità e l'annuncio bisognerà aspettare qualche giorno. Baroni deve ancora liberarsi dal Verona e bisogna attendere l'arrivo a Roma di Lotito, impegnato nella campagna elettorale in vista delle elezioni per il Parlamento europeo. Come sta succedendo sempre di più negli ultimi tempi (vedi Milan con Lopetegui e ora con Fonseca) i tifosi si sono messi di traverso. Sui social si leggono commenti poco entusiastici sull'arrivo di Baroni. Pur riconoscendogli grandi meriti nelle ultime salvezze di Lecce e Verona, si aspettavano un allenatore di nome. Le voci su Allegri o su un Sarri-Bis, insomma, li avevano illusi su un possibile salto di qualità della squadra. Senza valutare, però, che in pochi come Baroni siano riusciti a ottenere il meglio dalla rosa a disposizione.