Lazio, è ufficiale il ritorno di Sarri. Lotito: "Bentornato nella tua casa Comandante"

La missione di domenica del ds biancoceleste Angelo Fabiani in Toscana è andata a buon fine ed è stato trovato un accordo totale con il tecnico, che tornerà sulla panchina capitolina dopo un anno e mezzo. L'accordo prevede un contratto biennale con opzione per Sarri e il suo staff: 2,5 milioni a stagione di parte fissa, bonus di 500 mila euro in caso di Europa League e di un milione in caso di Champions.