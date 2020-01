Lazio, vicino il colpo in attacco: c'è l'accordo con Giroud 

RINFORZO A SORPRESA

Olivier Giroud è sempre più vicino alla Lazio. Il club biancoceleste ha infatti trovato l'accordo con l'attaccante francese, classe 1986, capocannoniere dell'ultima Europa League con 11 gol in 14 partite, offrendo al giocatore un contratto fino al 2022 a 3,5 milioni di euro a stagione. Per la chiusura dell'operazione c'è ora da aspettare l'ok definitivo del Chelsea, cui Giroud è legato da un contratto fino al 30 giugno 2020. La Lazio ha dunque superato la concorrenza del Tottenham, forte sul giocatore, nonostante gli Spurs avessero dalla loro un vantaggio 'logistico'. Il nome di Giroud era stato accostato anche all'Inter.

Dal canto suo il tecnico del Chelsea Frank Lampard non ha mai fatto muro a una possibile partenza già in questa sessione di mercato di Giroud, che in questa stagione con la maglia dei Blues ha collezionato soltanto sette presenze tra Premier, Champions e Supercoppa europea. "Se le cose andranno per il verso giusto e saranno a posto per tutte le parti, allora potrebbe partire - ha detto il tecnico del Chelsea - Ha grande esperienza, la cosa grandiosa di Olivier è che è un grande professionista”. Giroud è arrivato al Chelsea dall'Arsenal nel gennaio 2018, quando in panchina c'era Antonio Conte, per 20 milioni.