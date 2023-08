Lazio, vertice Sarri-Lotito: rilancio per Ricci per calmare le acque

LAZIO

Faccia a faccia lunedì sera tra il tecnico e il presidente: al centro dell'incontro le ultime incomprensioni sul mercato. Per l'attacco rispunta Karlsson

© Getty Images Segnali distensivi in casa Lazio. Dopo la tensione dei giorni scorsi, a Formello è infatti andato in scena un vertice tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per fare il punto della situazione e confrontarsi sul mercato. Un faccia a faccia tirato, stando a il Messaggero, in cui però il presidente biancoceleste avrebbe anche mostrato di voler venire incontro alle richieste dell'allenatore. In particolare, sul fronte Samuele Ricci. Dopo aver messo sul piatto 15 milioni per il centrocampista, ora il patron sembrerebbe disposto ad alzare a 20 milioni di euro la parte fissa dell'offerta per tentare di chiudere rapidamente l'operazione col Torino e accontentare Sarri. Una mossa con un doppio scopo: puntellare la mediana e calmare un po' le acque col tecnico dopo le frizioni recenti relative ad alcune divergenze importanti su eventuali obiettivi di mercato.

Obiettivo raggiunto solo in parte. Stando sempre al Messaggero, infatti, durante il summit Sarri avrebbe ribadito a Lotito la necessità di risolvere l'enigma Sow, prendere un terzino sinistro (in pole c'è sempre Luca Pellegrini) e tentare l'assalto ad altri due giocatori: Piotr Zielinski e Domenico Berardi. Richieste su cui l'allenatore pare sia stato abbastanza insistente e determinato, ma che, vista la portata degli obiettivi, dovranno fare necessariamente i conti anche con le importanti valutazioni dei calciatori ed eventuali intrecci di mercato.

Nonostante i passi avanti per Samuele Ricci, dunque, l'impressione è che l'incontro tra Lotito e Sarri non abbia risolto davvero tutte le questioni in ballo. Una situazione da maneggiare con cura visti i personaggi e da monitorare con grande attenzione in attesa di sviluppi e di nuove manovre sul mercato.

Nel frattempo, infatti, oltre a quello di Berardi per la corsia destra sarebbe rispuntato il nome di Jesper Karlsson. Sarri ha potuto osservare da vicino il laterale dell'AZ Alkmaar nella doppia sfida di Conference League dello scorso anno ed è rimasto ben impressionato dando il suo sostanziale via libera ai primi sondaggi col suo entourage. Contatti che, dopo un mese di silenzi, sarebbero ripresi proprio in questi giorni. La valutazione del calciatore è intorno ai 15 milioni e con la giusta determinazione l'operazione potrebbe essere messa a segno in tempi stretti. In alternativa, sempre per l'attacco, resta viva anche la pista che porta a Tete dello Shakhtar Donetsk. Il calciatore è in scadenza a dicembre e dunque potrebbe arrivare a Formello a parametro zero.