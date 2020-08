Lazio, ufficiale: Immobile rinnova fino al 2025

Ciro Immobile alla Lazio a vita. Il direttore della comunicazione del club biancoceleste Stefano De Martino ha annunciato il prolungamento del contratto dell'attaccante fino al 2025. "E' una scelta professionale, di cuore e familiare - ha detto De Martino in una nota - Immobile è attenzionato dalle squadre più importanti visto che è il detentore della Scarpa d'Oro. Con questo atto, la Lazio sottolinea la volontà di cementare quanto svolto nell'ultima stagione per poi migliorare ulteriormente la rosa. Con questa scelta, Immobile ha optato per la Lazio a vita. È un professionista che vuole sempre migliorarsi e vorrà di certo alzare l'asticella in merito ai suoi obiettivi personali".