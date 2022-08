Lazio, si fa largo l'idea Lo Celso come erede di Luis Alberto

© Getty Images

Giovani Lo Celso è l'ultima idea di mercato in casa Lazio. L'argentino è in uscita dal Tottenham e vuole giocare per non perdere i Mondiali, tanto che era in discussione avanzate col Villarreal, dov'era già stato nella seconda parte della scorsa stagione. Grazie ai buoni rapporti tra Lotito e Tare con il ds degli Spurs Paratici potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto risultando vantaggioso a livello economico anche se non si sbloccasse la situazione Luis Alberto. Lo spagnolo era destinato al Siviglia che però, tesserato Isco, ora gioca al ribasso con la Lazio che quindi potrebbe anche scegliere di non cederlo per cifre ritenute non congrue.