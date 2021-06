Lazio-Sarri, trovata la quadra su contratto e staff: si attende la firma

TORMENTONE

Nel weekend definiti i collaboratori che aiuteranno il tecnico nella Capitale, l'ex Juve firmerà un triennale

La maratona Lazio-Sarri è all'ultima curva, le ultime ore sono servite a definire la composizione dello staff tecnico dopo che tra venerdì e sabato si era trovata la quadra economica in merito al contratto (triennale da 3 milioni a stagione più bonus) dell'ex Juve e Napoli. Fali Ramadani, agente dell'allenatore, è atteso nuovamente nella Capitale, questa volta per mettere tutto nero su bianco e procedere all'annuncio ufficiale. Getty Images

Viste le premesse dei giorni scorsi, è scivoloso fare previsioni ma mai come questa volta la fumata bianca è a un passo, anche per il desiderio stesso delle parti, ansiose di mettersi al lavoro sul mercato. Sarri sarà dunque legato alla Lazio fino all'estate 2024, con i bonus potrà arrivare a 4 milioni di euro e anche questo è un segnale della grande voglia di tornare ad allenare, visto che alla Juve ne guadagnava sette.

Il vice sarà ancora Martusciello, nello staff tecnico si porterà anche altri quattro-cinque collaboratori. La società biancoceleste ha promesso a Sarri un mercato di livello per accontentare le sue richieste, che non sono extra-large ma precise: gli innesti giusti per passare dal 3-5-2 al 4-3-3 (con varianti 4-3-1-2 o 4-3-2-1), Correa l'indiziato maggiore per fare cassa mentre tra i primi nomi ad arrivare nella Capitale potrebbe esserci Hysaj, in scadenza col Napoli e cercato anche dalla Fiorentina di Gattuso.