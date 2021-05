Lazio, Sarri attende la mossa della Juventus sulla clausola di rinnovo del contratto

COUNTDOWN

I bianconeri possono far scattare il rinnovo entro stasera oppure pagare una penale da 2,5 milioni e lasciare il tecnico libero

Non è un mistero che Maurizio Sarri sia in cima alle preferenze della Lazio per sostituire Simone Inzaghi. Ma per la firma e l'annuncio manca ancora un passo che non può compiersi prima di domani: entro stasera, infatti, la Juventus ha la libertà di pagare all'allenatore una "penale" da 2,5 milioni di euro per lasciarlo libero, oppure il contratto si rinnoverebbe automaticamente di un anno. Getty Images

Sarri è ancora sotto contratto con la Juve ma risulta difficile credere che i bianconeri non lo liberino, in caso contrario dovrebbero pagargli sette milioni netti da qui a giugno 2022. A meno che non vogliano togliere Sarri alle concorrenti (appesantendo il bilancio, avendo già Allegri e Pirlo a libro paga) o sperino che lui, per liberarsi per un nuovo club rinunci del tutto ai soldi dovuti da contratto, ma sono due ipotesi davvero remote.

Per questo un'accelerazione tra Sarri e Lotito avverrà solo a partire da domani. L'apprezzamento è reciproco, sul tavolo c'è un triennale da circa 3 milioni di euro più bonus a stagione, il tecnico ha voglia di tornare in pista e crede che la rosa biancoceleste sia adattabile al suo gioco con pochi innesti.