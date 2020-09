Lazio, parte la caccia a Callejon: Lotito prova l'assalto

MANOVRE BIANCOCELESTI

Potrebbe essere ancora in Serie A il futuro di José Maria Callejon, svincolatosi dal Napoli alla fine della passata stagione. Come riportato da 'Il Messaggero', lo spagnolo è entrato nel mirino della Lazio. Il giocatore chiede un biennale da 3 milioni a stagione, medesimo stipendio che prendeva al Napoli, mentre Lotito, che ha avviato i contatti con l'agente Manuel Quilon, avrebbe offerto 2,5 milioni con opzione per il terzo anno.

Carisma, grande esperienza e una perfetta conoscenza del calcio italiano, dove ha giocato 7 anni con la maglia del Napoli. Callejon consentirebbe a Inzaghi di avere un'importante alternativa in attacco e di gioco, un uomo bravissimo a rifornire le punte con i suoi preziosi assist. La trattativa è nata in sordina, ma i contatti si stanno intensificando nelle ultime ore. L'accordo ancora non c'è, ma le parti non sono così distanti.