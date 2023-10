Lazio, blindato Luis Alberto: il Mago ha rinnovato per quattro anni

UFFICIALE

Annuncio ufficiale del club biancoeleste: lo spagnolo ha firmato fino al 30 giugno 2027

© Getty Images La Lazio blinda Luis Alberto. Il club biancoceleste ha annunciato di aver infatti rinnovato il contratto dello spagnolo fino al 30 giugno 2027. "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel ha prolungato il contratto che lo lega alla Società biancoceleste per i prossimi quattro anni", si legge nella nota del club biancoceleste che chiude la telenovela sul prolungamento del "Mago" e allunga l'accordo col centrocampista per altri quattro anni.

Dopo il lungo tira e molla con la società e anche qualche diatriba con Maurizio Sarri, Luis Alberto ha dunque deciso di "legarsi a vita" alla Lazio come ha annunciato proprio il club sul suo profilo X. Una scelta ragionata e dettata anche dal nuovo ruolo di leader dello spagnolo dentro e fuori dal campo dopo l'addio di Milinkovic Savic. Lo spagnolo potrà dunque continuare a incantare i tifosi biancocelesti con le sue giocate per altri quattro anni. Periodo in cui cercherà di prendersi la squadra sulle spalle.