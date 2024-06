Lazio, Lotito annuncia: "Baroni è il nuovo allenatore, è il profilo giusto"

LAZIO

In attesa dell'ufficialità il patron biancoceleste esce allo scoperto: "Ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no?"

© Getty Images "Col Verona è tutto risolto, Baroni è il nuovo allenatore della Lazio". Dalle pagine del Messaggero Claudio Lotito annuncia il nuovo allenatore della Lazio, in attesa dell'ufficialità. "Lo abbiamo voluto perché è un buon tecnico e pensiamo sia il profilo giusto". Sulla contestazione dei tifosi biancocelesti per la scelta: "Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che mi facevano la guerra quando presi Petkovic, Inzaghi e Pioli - ha proseguito - E poi ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no?". Baroni firmerà un biennale a circa 1,3 milioni più bonus a stagione.

Venerdì Baroni ha incontrato Lotito a Formello: "Ne è rimasto folgorato", ha detto il patron della Lazio, parlando con orgoglio del centro sportivo. Lo hanno chiamato quattro presidenti di Serie A per fargli i complimenti della scelta del nuovo tecnico. E anche Sarri "ne ha parlato bene". Sul mercato: "Si prenderà ciò che serve per il modulo di Baroni in base a quello che potremo fare". Su Tudor: "Bene o male il suo lo ha fatto".