Lazio, è il giorno di Fares: visite mediche poi la firma

Dopo Muriqi, in casa Lazio è finalmente il giorno di Mohamed Fares. L'esterno classe 1996 proveniente dalla Spal, dove ha giocato nelle ultime due stagioni, ha raggiunto di mattina presto la Clinica Paideia a Roma per sottoporsi alle visite mediche. Al termine la firma sul contratto che legherà il franco-algerino al club biancoceleste per i prossimi cinque anni a circa 1,3 milioni a stagione più bonus. Dopo l'uscita di Badelj al Genoa e qualche problema familiare da risolvere a Ferrara, ora Fares è pronto per la nuova avventura.