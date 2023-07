Lazio: idea Kamada, il giapponese sedotto e abbandonato dal Milan

MANOVRE BIANCOCELESTI

Il centrocampista nipponico è libero dopo essere arrivato a scadenza con l'Eintracht: su di lui anche l'Atletico Madrid

© Getty Images Sedotto e abbandonato dal Milan, il futuro di Daichi Kamada potrebbe essere comunque in Italia. Il centrocampista giapponese, svincolato dopo l'esperienza all'Eintracht Francoforte, è entrato nel mirino della Lazio che sta cercando un sostituto all'altezza di Sergej Milinkovic-Savic. Un'operazione non semplice, poiché il calciatore ha diverse richieste, tra cui quella dell'Atletico Madrid. Dopo l'ingaggio di Taty Castellanos, il club capitolino ha ancora a disposizione uno slot per tesserare un calciatore extracomunitario, quindi agli ordini di Sarri potrà sbarcare uno solo tra Kamada e Hodson-Odoi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Kamada é stato vicinissimo a firmare per il Milan a parametro zero tra fine marzo e inizio aprile. Poi gli esoneri di Maldini e Massara hanno messo in stand-by una trattativa che ora è stata abbandonata completante anche per ragioni tattiche, visto che Pioli non lo ritiene adatto per il 4-3-3, il nuovo modulo della rivoluzione rossonera.

Anche Sarri utilizza uno schema analogo, ma nelle idee del tecnico della Lazio Kamada potrebbe giocare da mezzala di centrocampo, proprio nel settore lasciato libero da Milinkovic-Savic. Meno potenza e bravura negli inserimenti, ma più qualità a disposizione della squadra. La trattativa non è però semplice, soprattutto per l'agguerrita concorrenza dell'Atletico Madrid.

