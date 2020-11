La Lazio si compatta: Inzaghi pronto a firmare il rinnovo

l'intesa

In pieno caos tamponi, c'è anche una buona notizia in casa Lazio. Negli ultimi giorni Claudio Lotito e Simone Inzaghi hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che era in scadenza a giugno 2021. L'intesa è stata trovata sulla base dell'aumento dello stipendo di un milione di euro per arrivare a tre fino al 2022 o 2023. La firma è veramente a un passo.

Lotito ha deciso di blindare il suo tecnico e quindi ha accelerato le operazioni per il rinnovo in un periodo abbastanza caotico. Dopo le frizioni estive per il mercato, è tornato il sereno tra il presidente e l'allenatore. Dopo mesi di silenzio, i due sono tornati a discutere sul rinnovo e hanno trovato l'intesa.