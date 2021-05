La Lazio prova a convincere Sarri, ma c'è distanza sullo stipendio

IL DOPO INZAGHI

Primo contatti tra le parti: Lotito pronto a offirire 3 milioni di euro, il tecnico ne vorrebbe 5

La doccia fredda di Inzaghi, strappato dall'Inter con un colpo a sorpresa, ha scombussolato i piani della Lazio, che adesso si trova a dover cercare un allenatore in fretta e furia. I nomi in lista sono tanti, troppi e fare una scelta, compatibile con le esigenze biancocelesti, non è facile. Sia Lotito, sia Tare hanno iniziato a sfogliare la margherita e nelle ultime ore sembrano essersi concentrati sul nome di Maurizio Sarri. I primi contatti sono già stati presi e altri avverranno nelle prossime ore.

L'allenatore toscano è ancora sotto contratto con la Juve e attende di sapere se verrà liberato senza bisogno di pagare la clausola da 2,5 milioni di euro in scadenza a fine mese. Il vero problema, però, è che c'è grnade distanza tra l'offerta biancoceleste e la richoesta di Sarri. Il club capitolino è pronto ad arrivare a 3 milioni di euro (ne aveva offerti poco meno a Inzaghi), mentre l'ex di Napoli e Chelsea ne vorrebbe 5. Una forbice ampia, che difficilmente si potrà colmare senza uno sforzo o una rinuncia da parte di uno dei due interlocutori.

Per questo restano aperte anche altre pista. Vincenzo Italiano sarebbe l'uomo giusto per iniziare un progetto giovane, ma dipende molto da cosa vorrà fare lo Spezia. Anche Sinisa Mihajlovic, uno dei primi a essere stato contattato, deve ancora parlare con il Bologna sul suo futuro. Si è parlato pure di Nuno Espirito Santo, che resta per ora solo un'ipotesi, mentre Sergio Conceiçao dovrebbe rimanere al Porto.