L'Arabia Saudita bussa per Milinkovic-Savic, l'agente nicchia: "Abbiamo altre opzioni, ma mai dire mai"

NUOVA STRADA

Mateja Kezman invita i club interessati a muoversi concretamente. Lotito chiede almeno 40 milioni di euro

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è tutto da decifrare e le prossime saranno settimane roventi per il serbo. Se da una parte l'interesse delle big d'Italia non è un mistero, con Inter, Juventus e Milan che in tempi diversi hanno chiesto informazioni, dall'altra c'è un attore che potrebbe sparigliare le carte senza problemi: l'Arabia Saudita. Il presidente della Lazio Claudio Lotito non ha intenzione di muoversi dai 40 milioni di euro richiesti, cifra che ha frenato l'entusiasmo dei club italiani ma non - per ovvi motivi - quelli arabi.

La conferma è arrivata dall'agente di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman: "Ci sono state molte manifestazioni di interesse dall'Arabia Saudita - ha raccontato a 356Scores Arabic -, ma almeno abbiamo altre opzioni sul tavolo". Tradotto, ok le offerte milionarie per finire a giocare nel campionato saudita ma la priorità è cercare un club competitivo in Europa.

Su questo punto possono battere il ferro Inter, Milan e Juventus oltre agli altri club interessati, ma attenzione perché la chiusura di Milinkovic-Savic non è totale: "Non significa che non giocherà in Arabia Saudita l'anno prossimo, vedremo. Nella vita non si può mai sapere". Un avviso, un gioco delle parti e un invito agli interessati a muoversi concretamente per concludere l'affare con Lotito e la Lazio.