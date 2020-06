Kumbulla, Lotito tenta il blitz per anticipare Inter e Juve

LAZIO

Ore caldissime per il futuro di Marash Kumbulla, La Lazio sta cercando infatti di piazzare il colpo con un blitz, anticipando la concorrenza di Inter e Juve. Il presidente Lotito e Tare hanno incontrato a Villa San Sebastiano il presidente del Verona Maurizio Setti e il ds Tony D'Amico per parlare del difensore classe 2000 e preparare l'assalto. Un assalto importante, che porterebbe a Formello uno dei giocatori più ambiti di questa sessione di mercato sia per la giovane età, sia per quanto già dimostrato in Serie A.

Sul fronte Kumbulla, dunque, la Lazio ha deciso di passare all'attacco, cercando di bruciare tutti sul tempo e di chiudere un'operazione lampo. Per il centrale dell'Hellas l'Inter ha già messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus, ma i biancocelesti sembrano pronti a rilanciare. Si parla di un'offerta di circa 20 milioni cash più alcune contropartite tecniche particolarmente gradite al Verona, tra cui ci sarebbe anche Cristiano Lombardi, attualmente in prestito alla Salernitana. La Lazio fa sul serio per Kumbulla.