Inzaghi saluta a fine stagione: ipotesi Samp o Atalanta. Per la Lazio c'è de Zerbi

11/05/2019 di PIETRO PINELLI

Simone Inzaghi è pronto a prendere tutti in contropiede e dare le dimissioni a fine campionato. L’allenatore della Lazio potrebbe togliere così dall’imbarazzo lo stesso presidente Lotito rinunciando a un altro anno di contratto, è infatti legato al club biancoceleste fino al 2020. Ipotesi tanto più probabile soprattutto nel caso in cui non dovesse vincere la Coppa Italia, anche se il destino del tecnico, al di là del risultato finale, sembra essere comunque segnato. Il rapporto tra presidente e allenatore, ormai, non sembra più essere quello di un tempo. Lotito rimprovera a Inzaghi di non aver sfruttato al meglio le potenzialità della squadra e anche se l'allenatore biancoceleste non ha sinora mai detto nulla di definitivo il futuro pare segnato.



Un divorzio che aprirebbe diversi scenari con la possibilità di vedere Inzaghi sulla panchina della Sampdoria o, nel caso di addio di Gasperini, su quella dell’Atalanta. Più defilata l’ipotesi Milan. Mentre la Lazio punta forte su De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo ha avuto già diversi contatti con Lotito, i bene informati dicono tre: proposto un ingaggio da 300 mila euro più bonus. Monitorata anche la situazione Mihajlovic.