Lazio, Insigne scrive a Sarri: "Se vuoi ci sono". Lotito lo gela: "Una stupidaggine"  

LAZIO

Il fantasista del Toronto ha nostalgia del calcio italiano e sarebbe pronto a trasferirsi a Formello

© Getty Images Lorenzo Insigne vuole riabbracciare l'Italia e Maurizio Sarri. Il Bel paese manca eccome al 32enne di Napoli, dal gennaio del 2022 in Canada per vestire la maglia del Toronto. "Se vuoi ci sono" il contenuto del messaggio che l'ex 10 del Pescara avrebbe scritto al tecnico toscano per invogliarlo a portarlo con sè alla Lazio. Un affare che potrebbe andare in porto a gennaio, ma tutt'altro che in discesa. Servirà l'ok di Lotito per un'operazione comunque dispendiosa. Ok al momento lontano visto la reazione del numero uno biancoceleste alla notizia: "A me sembra una mezza stupidaggine".

"Non c'è niente di vero, che io sappia… se devo essere sincero a me non risulta - le parole del patron a stroncare ogni trattativa a Tag24 -. Una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con il direttore sportivo (Fabiani ndr), non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Se lo vuole Sarri? Le ripeto, a me non risulta". Verità o strategia? Una porta per il classe 1991 potrebbe aprirsi nella finestra invernale del mercato esclusivamente con la formula del prestito e in caso di partenza di alcuni elementi ai margini, come Basic e Gila.