Lazio, Guendouzi vicino: affare da 18 milioni con il Marsiglia

il colpo

Fumata bianca per il centrocampista dell'Olympique, ora si passa ai dettagli con l'entourage

© Getty Images Nuovo colpo a centrocampo in arrivo per la Lazio: il club biancoceleste ha trovato l'accordo con il Marsiglia per Matteo Guendouzi. Nelle scorse ore un rilancio di Lotito a 13 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili ha convinto l'Olympique (a cui spetterà il 10% della cifra in caso di futura cessiona) a dare il via libera alla trattativa della Lazio con l'entourage del giocatore. Mancano quindi i dettagli sul contratto, che verranno definiti a stretto giro di posta per regalare questo colpo a Maurizio Sarri.

Guendouzi, classe 1999 francese con origini marocchine, ha iniziato la propria carriera nelle giovanili del PSG prima di passare al Lorient dove, nel 2016, debutta in Ligue 1. Nel 2018 lo acquista l'Arsenal, dove gioca due stagioni mettendo insieme 57 partite. In seguito il prestito all'Hertha Berlino prima del trasferimento al Marsiglia. Era anche stato convocato per il Mondiale in Qatar, con la Francia ha giocato titolare contro la Tunisia nella fase a gironi.

Mediano fisico ma con piedi educati, in carriera ha ricoperto diversi ruoli a centrocampo: regista basso ma anche più vicino alle punte anche se all'Olympique ha dato il meglio da centrale in un centrocampo a quattro. Nella Lazio potrebbe alternarsi a Cataldi.