La Lazio chiede scusa ai tifosi dopo il mancato accesso all'Europa: "Le responsabilità sono di società, allenatore e squadra"

Il sorpasso compiuto dalla Fiorentina ha negato in extremis alla squadra di Marco Baroni l'accesso alla Conference League lasciando l'amaro in bocca per una stagione che ha visto la Lazio spingersi fino ai quarti di finale di Europa League: "In un campionato dalle due facce, con una prima parte anche esaltante, il risultato contro il Lecce ci ha lasciato fuori dalle competizioni europee dopo otto stagioni di qualificazioni consecutive. Le responsabilità sono nostre: Società, allenatore e squadra. Di tutti, tranne voi tifosi che, ancora una volta, avete dimostrato un sostegno straordinario, appassionato e instancabile. Ripartiremo proprio da voi, custodendo e rafforzando quel legame unico e speciale che rappresenta la base più solida per il nostro futuro - ha sottolineato la società -. Abbiamo ancora negli occhi le magnifiche scenografie che quest'anno ci avete regalato nelle partite più importanti, simbolo tangibile della vostra passione e del vostro attaccamento. Salvaguarderemo quanto di positivo questa stagione ci ha comunque lasciato, quei 65 punti conquistati e la determinazione mostrata fino alla fine, ma analizzeremo con attenzione tutto ciò che non ha funzionato".