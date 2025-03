Lazio, Tavares: "Lotito non mi cede neanche per 70 mln? Sento la fiducia del club"

Nel corso dell'intervista rilasciata ad A Bola, Nuno Tavares ha commentato così le parole di Claudio Lotito, che recentemente ha dichiarato che non lo avrebbe ceduto nemmeno per 70 milioni di euro: "Quando ti senti a tuo agio e percepisci la fiducia del club, le cose funzionano. Se però non fossi stato bravo, forse non avrebbero detto questo o non avrebbero scommesso su di me. Analizzando il mio percorso, inizio a guardare di più chi mi desidera davvero, perché c'è una differenza tra chi ti desidera e chi è interessato. Ho scelto la Lazio perché sentivo che mi volevano davvero e quando senti questa fiducia, credo che le cose scorrano molto meglio, perché quando ti senti desiderato sei più disposto a fare ciò che più ti piace con più piacere e più sicurezza".