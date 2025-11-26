Lazio, su Basic c'è il Betis Siviglia

Una stagione iniziata fuori rosa e poi il rilancio, con il ritorno in campo e le ultime otto partite giocate tutte da titolare. Basic è al centro del progetto Sarri, ma i rapporti tra i suoi agenti e la Lazio non sono dei migliori dopo tutti gli alti e bassi dell'ultimo anno e mezzo. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 impone la ricerca di una soluzione, considerando anche le tentazioni di mercato. Basic, infatti, sarebbe finito nel mirino del Betis Siviglia, che avrebbe già fiutato il colpo a zero in caso di mancato rinnovo.