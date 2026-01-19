Lazio, Sarri: "Lotito è stato chiaro: il mercato lo fai lui, io mi sono tirato fuori"

"Non c'è niente di nuovo, il presidente è il proprietario e se dice che il mercato lo fa lui, stop. Ho le spalle larghe, non si può pensare che questo ci faccia perdere le partite. Il mercato è un mix tra esigenze tecniche ed economiche. Il presidente è stato chiaro, io mi sono tirato fuori e basta". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa torna sulle scelte di mercato e sulle parole del presidente Lotito in settimana. "Vediamo chi viene e basta, l'importante è che non mi si tiri dentro nelle scelte, che arriva un giocatore e si dice che l'ha voluto Sarri. Il presidente può fare ciò che vuole. Arriviamo a fine stagione e poi facciamo delle valutazioni", prosegue il tecnico laziale. Infine un pensiero sull'obiettivo Europa per il quale Sarri sottolinea come il numero uno laziale probabilmente si riferisse a "un obiettivo pluriennale, non credo si riferisse a questa stagione perché abbiamo detto tutti che per quest'anno era un miraggio".