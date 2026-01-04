Lazio, Sarri: "Difficile trattenere Castellanos, ma si poteva arrivare pronti"

"La cessione di Castellanos? Anche il ragazzo era propenso per questo tipo di soluzione, quando è così diventa difficile trattenere un giocatore. Poi visto che questa situazione poteva succedere, si poteva arrivare pronti. Ho parlato con il direttore (Fabiani, ndr) e gli ho detto che abbiamo bisogno di giocatori importanti in certe zone del campo. Inutile prendere giocatori dello stesso livello di quelli che abbiamo. L'evoluzione di questa discussione dipende da società e direttore". Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli.