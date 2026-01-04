Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, Sarri: "Difficile trattenere Castellanos, ma si poteva arrivare pronti"

04 Gen 2026 - 15:33
"La cessione di Castellanos? Anche il ragazzo era propenso per questo tipo di soluzione, quando è così diventa difficile trattenere un giocatore. Poi visto che questa situazione poteva succedere, si poteva arrivare pronti. Ho parlato con il direttore (Fabiani, ndr) e gli ho detto che abbiamo bisogno di giocatori importanti in certe zone del campo. Inutile prendere giocatori dello stesso livello di quelli che abbiamo. L'evoluzione di questa discussione dipende da società e direttore". Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. 

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:33
Lazio, Sarri: "Difficile trattenere Castellanos, ma si poteva arrivare pronti"
15:20
Napoli, Conte: "Mercato? Non ne parlo, l'anno scorso..."
14:00
Milan, Nkunku nel mirino del Fenerbahce: i rossoneri aprono alla cessione
12:35
Serie B, lo Spezia accoglie Sernicola e Radunovic in prestito dopo aver salutato Esposito
12:23
Napoli, Manna: "Lucca? Aperti a varie soluzioni. Ci aspettiamo molto da Lang"