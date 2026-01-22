Lazio, Romagnoli spinge per la cessione: lo aspetta Mancini
22 Gen 2026 - 09:22
Alessio Romagnoli potrebbe salutare la Lazio: il difensore avrebbe ribadito ancora una volta a Sarri la sua volontà di raggiungere Roberto Mancini all'Al Sadd. Per lui pronto un triennale da sei milioni a stagione.
