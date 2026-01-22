Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, Romagnoli spinge per la cessione: lo aspetta Mancini

22 Gen 2026 - 09:22

Alessio Romagnoli potrebbe salutare la Lazio: il difensore avrebbe ribadito ancora una volta a Sarri la sua volontà di raggiungere Roberto Mancini all'Al Sadd. Per lui pronto un triennale da sei milioni a stagione. 

11:25
Cremonese, ci siamo per Marianucci: manca solo il sì del Napoli
Leon Jakirovic
10:00
Inter, fissate le visite mediche per Leon Jakirovic
09:22
Lazio, Romagnoli spinge per la cessione: lo aspetta Mancini
08:58
Monza, Izzo va all'Avellino
22:05
Dzeko atterrato a Düsseldorf: a breve visite e firma con lo Schalke 04