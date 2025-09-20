Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lazio, Pedro: "Non so se sarà il mio ultimo anno"

20 Set 2025 - 18:27

Parlando della sua permanenza alla Lazio, Pedro ha le idee chiare. "Mi trovo bene, sono felice, tutti volevano rimanessi qui. Non siamo arrivati in Europa ed è stato un peccato: a me piace giocare ogni tre giorni anche a costo di avere meno tempo di recuperare", ha detto a Dazn. Sul futuro, l'ex giallorosso precisa: "Non so se sarà il mio ultimo anno, ma voglio godermi qui ogni momento. Non ho pensato nulla, vorrò riposare il primo anno, fare un'altra vita e stare con la famiglia e con i bambini che stanno a Barcellona, cosa che ho potuto fare poco da quando ho divorziato. Poi sicuramente qualcosa collegato con il calcio: è quello che sappiamo fare, ma non so se l'allenatore o un'altra cosa. Non mi piace stare a casa a guardare il tetto: qualcosa farò, ma non ho ancora pensato a cosa".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mou al Benifica

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

Mourinho-Benfica: ora è ufficiale. Firma fino al 2027

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:27
Lazio, Pedro: "Non so se sarà il mio ultimo anno"
17:42
Ds Barça: "Rinnovo De Jong? Nessun problema"
 Leo Messi (calcio): 60 milioni l'anno
16:36
Messi, pronto il rinnovo con l'Inter Miami
15:22
Nico Paz, il Real Madrid ha le idee chiare
14:14
Frattesi, riflessioni sul futuro