Lazio, Pedro: "Non so se sarà il mio ultimo anno"

Parlando della sua permanenza alla Lazio, Pedro ha le idee chiare. "Mi trovo bene, sono felice, tutti volevano rimanessi qui. Non siamo arrivati in Europa ed è stato un peccato: a me piace giocare ogni tre giorni anche a costo di avere meno tempo di recuperare", ha detto a Dazn. Sul futuro, l'ex giallorosso precisa: "Non so se sarà il mio ultimo anno, ma voglio godermi qui ogni momento. Non ho pensato nulla, vorrò riposare il primo anno, fare un'altra vita e stare con la famiglia e con i bambini che stanno a Barcellona, cosa che ho potuto fare poco da quando ho divorziato. Poi sicuramente qualcosa collegato con il calcio: è quello che sappiamo fare, ma non so se l'allenatore o un'altra cosa. Non mi piace stare a casa a guardare il tetto: qualcosa farò, ma non ho ancora pensato a cosa".