Atalanta, Juric: "Lookman per noi è importante"

"Lookman? Ha parlato con me, con i compagni e con lo staff. È stato accolto bene e da domani sarà disponibile. Non ha ancora la massima autonomia, visto che si è allenato a parte per tanto tempo, ma in settimana ha lavorato molto bene". Lo dice il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Torino contro la sua ex squadra. Sulla possibilità di vedere il nigeriano dal primo minuto, Juric ha precisato: "Staremo a vedere, ha fatto pochi allenamenti in gruppo. Per noi resta un giocatore importante, ma valuterò".