Mercato

Atalanta, Juric: "Lookman per noi è importante"

20 Set 2025 - 19:14

"Lookman? Ha parlato con me, con i compagni e con lo staff. È stato accolto bene e da domani sarà disponibile. Non ha ancora la massima autonomia, visto che si è allenato a parte per tanto tempo, ma in settimana ha lavorato molto bene". Lo dice il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Torino contro la sua ex squadra. Sulla possibilità di vedere il nigeriano dal primo minuto, Juric ha precisato: "Staremo a vedere, ha fatto pochi allenamenti in gruppo. Per noi resta un giocatore importante, ma valuterò".

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
I più visti di Mercato

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mou al Benifica

Mourinho-Benfica: ora è ufficiale. Firma fino al 2027

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Mercato ora per ora
21:28
Milan, Solet e Kristensen osservati speciali per gennaio
20:41
Juventus, Joao Mario: "Qui ambiente ideale per crescere"
20:26
Sampdoria, Donati: "Io in bilico? Come l'altra volta"
19:14
Atalanta, Juric: "Lookman per noi è importante"
18:27
Lazio, Pedro: "Non so se sarà il mio ultimo anno"