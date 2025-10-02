Lazio, Mandas nel mirino del Wolverhampton

Sarri, in questo inizio di campionato, sta dando fiducia e continuità a Provedel, che sta ottenendo in pianta stabile il ruolo da titolare. Il dualismo con Mandas sembra alle spalle, ma il portiere greco non ci sta e si guarda intorno: secondo le ultime voci di mercato, su di lui ci sarebbe l'interesse del Wolverhampton. L'operazione sarebbe fattibile già a gennaio e converrebbe alla Lazio per assicurarsi un'entrata economica e rientrare nei parametri per sbloccare nuovamente il mercato.