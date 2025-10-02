De Rossi, i dettagli della rescissione con la Roma

© Getty Images
La Roma e Daniele De Rossi hanno deciso di comune accordo di arrivare alla rescissione del contratto che avrebbe legato l'allenatore ai giallorossi fino al 2027.
La decisione tra le parti sarebbe arrivata già una settimana fa, senza tensioni tra l'ex centrocampista e la presidenza. Anzi, De Rossi, rescindendo il suo contratto, rinuncerà a 4 milioni di euro contribuendo all'alleggerimento del monte ingaggi della Roma. Al suo staff, invece, spetterà comunque tutto il compenso stabilito. La famiglia Friedkin ha personalmente ringraziato l'ex tecnico, sottolineando come la Roma continuerà a essere casa sua, non chiudendo la porta per un ritorno in un futuro indefinito. Intanto, con le prime panchine che traballano, De Rossi sa che la rescissione con i giallorossi potrebbe essere il prologo di una sua esperienza altrove.
Commenti (0)