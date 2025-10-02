Guehi sul trasferimento al Liverpool sfumato: "Non c'è molto da dire..."

Marc Guehi, difensore del Crystal Palace, in estate è stato a un passo dal trasferimento al Liverpool, poi sfumato proprio negli ultimi minuti della sessione di mercato perché i londinesi non sarebbero riusciti a trovare un sostituto all’altezza. Così il centrale inglese è tornato a parlare di questa situazione: "Non c'è molto da dire ad essere onesto... Sono concentrato sul giocare bene per il Palace". Poi però il ringraziamento ai tifosi: "Voglio ringraziarli moltissimo per il loro supporto in queste settimane, l'ho sentito".