Lazio, Guendouzi piace al Sunderland: possibile assalto a gennaio

Una delle sorprese di questo inizio di stagione di Premier League è senza dubbio il Sunderland. I Black Cats, da neopromossi, si stanno rendendo di un grande campionato che al momento li vede al quarto posto con 19 punti dopo 11 gare, frutto anche di un mercato molto ambizioso condotto in estate. Gli acquisti però potrebbero continuare anche nella prossima finestra di gennaio: gli inglesi hanno messo Mateo Guendouzi della Lazio. Regis Le Bris, tecnico del Sunderland, ha parlato così del centrocampista francese: "Mantengo le relazioni con giocatori che ho avuto in passato e Mateo è uno di questi. Abbiamo lavorato insieme al Lorient e poi siamo rimasti in contatto".