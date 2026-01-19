Lazio, caso Romagnoli: rinnovo lontano e sirene arabe. Lotito spara alto

Nonostante sia considerato un intoccabile dal tecnico, il futuro di Alessio Romagnoli resta in bilico fino al 2 febbraio. Il rinnovo del contratto (scadenza 2027) appare oggi un miraggio, mentre si fa concreto l'interesse dell'Al-Sadd: il club qatariota ha offerto al giocatore un ricco triennale da 6 milioni a stagione. La Lazio, però, resiste: l'offerta di 7-8 milioni presentata per il cartellino è stata rispedita al mittente. Per lasciar partire il centrale a gennaio, la società pretende almeno il doppio della cifra proposta. Lo scrive il Corriere dello Sport.