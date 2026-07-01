Lazaro saluta il Toro: "Club che ha un potenziale enorme"

"Non ho mai scelto di parlare molto, né nei momenti belli né in quelli difficili, nemmeno quando era dura restare in silenzio, preferendo lasciare che le cose andassero come dovevano andare": comincia così il messaggio social di Valentino Lazaro, arrivato al termine del suo contratto con il Torino. "Oggi voglio solo dire grazie per questi ultimi quattro anni, durante i quali ho imparato tanto - aggiunge l'austriaco che saluta dopo 131 presenze complessive in granata ma senza essere riuscito a trovare alcun gol - questo club, con i suoi tifosi straordinari, ha un potenziale enorme; continuerò a seguirvi da tifoso mentre cercate di riportare il Toro dove merita di stare".