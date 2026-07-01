Lazaro saluta il Toro: "Club che ha un potenziale enorme"

01 Lug 2026 - 00:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Non ho mai scelto di parlare molto, né nei momenti belli né in quelli difficili, nemmeno quando era dura restare in silenzio, preferendo lasciare che le cose andassero come dovevano andare": comincia così il messaggio social di Valentino Lazaro, arrivato al termine del suo contratto con il Torino. "Oggi voglio solo dire grazie per questi ultimi quattro anni, durante i quali ho imparato tanto - aggiunge l'austriaco che saluta dopo 131 presenze complessive in granata ma senza essere riuscito a trovare alcun gol - questo club, con i suoi tifosi straordinari, ha un potenziale enorme; continuerò a seguirvi da tifoso mentre cercate di riportare il Toro dove merita di stare".

Ultimi video

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

02:00
Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

02:01
Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

01:38
Juve, il sogno Svilar non sfuma

Juve, il sogno Svilar non sfuma

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

02:58
Ecco la mia Inter

Ecco la mia Inter

04:14
DICH LUDI SU NICO PAZ DICH

Como, il ds Ludi: "Nico Paz? È stata una sua volontà"

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

04:20
DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

01:25
Inter, ecco i nomi nuovi

Inter, ecco i nomi nuovi

01:26
Milan, altri due colpi per Amorim

Milan, altri due colpi per Amorim

01:42
Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

01:02
Juve-Kolo Muani, ci siamo

Juve-Kolo Muani, ci siamo

01:32
Napoli-Allegri: la verità

Napoli-Allegri: la verità

00:59
Juve, si apre al ritorno di Soulé

Juve, si apre al ritorno di Soulé

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza: da Vlahovic, Salah e Neymar e tanti altri ex big del calcio internazionale

Inter, sogni svaniti

Inter, sogni svaniti

Pulisic al bivio

Pulisic al bivio

Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

Dusan Vlahovic

Vlahovic, ultimo tentativo col Barcellona: il serbo si offre ancora e potrebbe farcela, lo scenario

Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
00:00
Lazaro saluta il Toro: "Club che ha un potenziale enorme"
22:58
Il Napoli saluta Juan Jesus ed Elmas, Manna incontra gli agenti di Gila
21:58
Ufficiale: de Vrij è un nuovo giocatore del Panathinaikos
20:37
Dal Thun al Genoa ecco Meichtry: visite e firma
20:00
Como, Moreno lascia dopo due anni