Dal Thun al Genoa ecco Meichtry: visite e firma

Visite mediche e firma sul contratto per Franz Ethan Meichtry, il centrocampista svizzero di origini camerunensi che il Genoa ha acquistato dai campioni svizzeri del Thun. Meichtry ha sostenuto nel primo pomeriggio le visite di rito presso la Casa della Salute di Genova Quarto per poi raggiungere la sede del club a Villa Rostan dal centro sportivo Signorini dove ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un ulteriore anno sino al 2031. Acquistato per circa 3,5 milioni di euro più bonus Meichtry , classe 2005, ha giocato in questa stagione 35 gare segnando 8 reti con 3 assist e contribuendo al titolo nazionale vinto dal Thun, formazione neopromossa nella Swiss Super league. Centrocampista in grado di giocare sia in posizione centrale che come mezzala ha all'attivo anche 7 presenze con 1 gol nella nazionale Under 21 elvetica.