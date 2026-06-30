Como, Moreno lascia dopo due anni

Alberto Moreno lascia ufficialmente il Como dopo due stagioni a parametro zero. Lo ha comunicato il club lariano: "È arrivato il momento di dire addio, ma me ne vado con la serenità di chi ha dato tutto in campo e con la consapevolezza che, insieme, abbiamo fatto la storia. Da oggi, sarò un tifoso in più del Como, e voi avrete sempre un posto speciale nel mio cuore." Dopo 48 presenze, due gol e due assist, Alberto Moreno dice addio al Como 1907. Un giocatore esperto e una figura importante sia in campo che nello spogliatoio, Moreno ha contribuito con qualità, professionalità e dedizione a un capitolo storico per i Lariani. Tutti al Como 1907 ringraziano Alberto Moreno per il suo impegno e gli augurano il meglio per il futuro, sia professionalmente che personalmente".