Il Napoli saluta Juan Jesus ed Elmas, Manna incontra gli agenti di Gila

Il Napoli saluta Juan Jesus ed Elmas. "In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre - il messaggio del club azzurro per il difensore brasiliano - A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva". "Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo Elif", il ringraziamento per il centrocampista macedone, che non verrà riscattato. Intanto, sul fronte dei possibili arrivi, il Napoli continua a insistere per Mario Gila. In giornata si registra un nuovo incontro tra il ds azzurro Manna e l'entourage del difensore della Lazio per cercare di superare la concorrenza dell'Atalanta. Il club biancoceleste dal canto suo aspetta l'offerta giusta.