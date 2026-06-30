Il Napoli saluta Juan Jesus ed Elmas, Manna incontra gli agenti di Gila

30 Giu 2026 - 22:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© sscnapoli.it

© sscnapoli.it

Il Napoli saluta Juan Jesus ed Elmas. "In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre - il messaggio del club azzurro per il difensore brasiliano - A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva". "Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo Elif", il ringraziamento per il centrocampista macedone, che non verrà riscattato. Intanto, sul fronte dei possibili arrivi, il Napoli continua a insistere per Mario Gila. In giornata si registra un nuovo incontro tra il ds azzurro Manna e l'entourage del difensore della Lazio per cercare di superare la concorrenza dell'Atalanta. Il club biancoceleste dal canto suo aspetta l'offerta giusta.

Ultimi video

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

02:00
Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

02:01
Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

01:38
Juve, il sogno Svilar non sfuma

Juve, il sogno Svilar non sfuma

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

02:58
Ecco la mia Inter

Ecco la mia Inter

04:14
DICH LUDI SU NICO PAZ DICH

Como, il ds Ludi: "Nico Paz? È stata una sua volontà"

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

04:20
DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

01:25
Inter, ecco i nomi nuovi

Inter, ecco i nomi nuovi

01:26
Milan, altri due colpi per Amorim

Milan, altri due colpi per Amorim

01:42
Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

01:02
Juve-Kolo Muani, ci siamo

Juve-Kolo Muani, ci siamo

01:32
Napoli-Allegri: la verità

Napoli-Allegri: la verità

00:59
Juve, si apre al ritorno di Soulé

Juve, si apre al ritorno di Soulé

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza: da Vlahovic, Salah e Neymar e tanti altri ex big del calcio internazionale

Inter, sogni svaniti

Inter, sogni svaniti

Pulisic al bivio

Pulisic al bivio

Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

Dusan Vlahovic

Vlahovic, ultimo tentativo col Barcellona: il serbo si offre ancora e potrebbe farcela, lo scenario

Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
00:00
Lazaro saluta il Toro: "Club che ha un potenziale enorme"
22:58
Il Napoli saluta Juan Jesus ed Elmas, Manna incontra gli agenti di Gila
21:58
Ufficiale: de Vrij è un nuovo giocatore del Panathinaikos
20:37
Dal Thun al Genoa ecco Meichtry: visite e firma
20:00
Como, Moreno lascia dopo due anni