Lautaro-Inter fino al 2025: i tre motivi di un rinnovo che si farà

INTER

"Le mie parole troppo spesso vengono distorte". La firma in calce alla dichiarazione è quella di Beto Yaque, vale a dire il procuratore di Lautaro Martinez. Parole che risalgono a qualche giorno fa, in risposta all'ennesima domanda sul futuro del suo assistito. Un intrigo che appassiona a dire il vero più i tifosi (e i cronisti) che non i diretti interessati, perché in realtà nè da parte dell'entourage del giocatore nè tantomeno dell'Inter c'è particolare apprensione e neppure fretta. E soprattutto c'è la convinzione che la fumata bianca arriverà.

Le ragioni? La prima: Suning è pronta a offrire a Lautaro un contratto top, con prolungamento fino al 2025 e stipendio adeguato, pari per intenderci a quello percepito da Lukaku (7,5 milioni a stagione). E per andare incontro alle esigenze del giocatore nessuna preclusione nell'affrontare la questione relativa alla "clausola rescissoria", pronti pure ad eliminarla. La seconda: Lautaro è convinto che il progetto nerazzurro sportivamente parlando è estremamente interessante e ambizioso, con grandi prospettive di crescita nei prossimi anni grazie alla solidità e all'impegno della proprietà. A questo si aggiungono poi la fiducia e la stima tra il giocatore e Antonio Conte. Il terzo, e non marginale, motivo risiede invece nella difficile contingenza economica che sta colpendo tutto il mondo del calcio minando la capacità di spesa dei grandi club, compreso quello che più di tutti aveva corteggiato la scorsa estate il Toro, vale a dire il Barcellona. Difficoltà che non riguardano ovviamente solo il club blaugrana e che promettono oltretutto di accrescersi ulteriormente con il salary cap stabilito dalla Liga spagnola. Insomma, questa è al momento la situazione. E così, lontano dai clamori mediatici, Marotta sta tessendo la tela assieme agli agenti di Lautaro: un lavoro paziente ma proficuo, che non porterà ad annunci immediati ma che, ne sono tutti convinti, condurrà alla meta prefissa.