Laporta-shock: "Ho paura che Bartomeu voglia cedere Messi"

"Temo che il Barcellona sia intenzionato a cedere Messi, e sarebbe un'errore storico". Joan Laporta, ex presidente del Barça all'epoca d'oro di Guardiola e ora candidato al ritorno alla guida del club, va all'attacco. In un tweet polemico è partito dalla situazione Suarez, dopo le notizie dei media spagnoli secondo cui il nuovo tecnico Ronald Koeman avrebbe comunicato al telefono all'uruguaiano che non rientra nei suoi piani. "Aver detto per telefono a Suarez che non serve è un atto di codardia", il duro giudizio di Laporta.