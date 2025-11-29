La Samb cambia mister: risoluzione consensuale con Palladini

La Sambenedettese calcio, che milita nel campionato di serie C, ha annunciato ieri la consensuale risoluzione del rapporto con l'allenatore Ottavio Palladini. Nel corso dell'incontro, il presidente Vittorio Massi ha espresso la propria stima nei confronti di Palladini, riconoscendone il valore umano e professionale, la storia personale legata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e il forte legame con i colori rossoblù. "Palladini, figura simbolo della Sambenedettese e protagonista di momenti indimenticabili come la vittoria nel derby con l'Ascoli Calcio, rappresenta un punto di riferimento per l'intera comunità sportiva e cittadina" si legge in una nota della società sambenedettese", ha affermato Massi. In un'ottica di crescita, consolidamento e rafforzamento della struttura societaria, il presidente Massi, lasciando al mister la possibilità di riflettere, ha proposto a Palladini di ricoprire un ruolo di rilievo all'interno della dirigenza, confermando così la volontà del Club di continuare a valorizzare una figura tanto significativa per la storia e l'identità rossoblù. La guida tecnica della prima squadra è stata temporaneamente affidata a Marco Mancinelli ed allo staff attuale.