La Roma vuole anticipare Milan e Napoli per Alajbegovic: l'assist lo fa... Pjanic

Miralem Pjanic è tornato nella Capitale in veste di "intermediario speciale" e potrebbe dare una mano alla Roma ad acquistare il talento bosniaco Kerim Alajbegovic, l'ala diciottenne del Bayer Leverkusen che ha recentemente eliminato l'Italia dai playoff Mondiali. Il ds Massara ha individuato nel classe 2007 l'erede ideale di Zaragoza, e il pranzo nella Capitale tra l'ex centrocampista giallorosso e Semin Alajbegovic, padre-agente del calciatore, assomiglia a una mossa nel tentativo di bruciare la concorrenza di Milan e Napoli. L'operazione resta complessa: il Leverkusen, dopo aver esercitato il controriscatto dal Salisburgo, valuta il cartellino 20 milioni di euro, cifra giustificata da una crescita esponenziale che ha portato molti osservatori a paragonare il giovane ambidestro al primo Kenan Yildiz.