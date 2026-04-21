La Roma vuole anticipare Milan e Napoli per Alajbegovic: l'assist lo fa... Pjanic

Miralem Pjanic a Roma con il padre di Alajbegovic: trattativa aperta per il talento del Bayer Leverkusen. Massara sfida le big per il nuovo Yildiz

21 Apr 2026 - 22:02
© instagram

© instagram

Miralem Pjanic è tornato nella Capitale in veste di "intermediario speciale" e potrebbe dare una mano alla Roma ad acquistare il talento bosniaco Kerim Alajbegovic, l'ala diciottenne del Bayer Leverkusen che ha recentemente eliminato l'Italia dai playoff Mondiali. Il ds Massara ha individuato nel classe 2007 l'erede ideale di Zaragoza, e il pranzo nella Capitale tra l'ex centrocampista giallorosso e Semin Alajbegovic, padre-agente del calciatore, assomiglia a una mossa nel tentativo di bruciare la concorrenza di Milan e Napoli. L'operazione resta complessa: il Leverkusen, dopo aver esercitato il controriscatto dal Salisburgo, valuta il cartellino 20 milioni di euro, cifra giustificata da una crescita esponenziale che ha portato molti osservatori a paragonare il giovane ambidestro al primo Kenan Yildiz. 

Ultimi video

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

I più visti di Mercato

Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

Non solo Bastoni e Cambiaso, il Barça ha messo gli occhi anche su Palestra: blaugrana in missione per l'esterno

Sarri, Grosso e...Aquilani, aspettando Italiano: panchine roventi in Serie A, gli scenari estivi

Milan-Juve, doppia sfida in una settimana: l'agente di Lewandowski arriva e vedrà i due club

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:02
La Roma vuole anticipare Milan e Napoli per Alajbegovic: l'assist lo fa... Pjanic
18:05
Juve, c'è concorrenza per Kolo Muani: minaccia inglese
17:34
Malinovskyi può lasciare il Genoa e volare in Turchia
17:03
Il Pisa ultimo cambia direttore sportivo: fuori Vaira, dentro Gabbanini
16:01
Barcellona, non solo Bastoni: un grande bomber nel mirino dei catalani