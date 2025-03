La Lazio tenta il colpo Echeverri

Claudio Echeverri è appena sbarcato dal River Plate al Manchester City per 18 milioni di euro ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Ethiad. Il Diablito, protagonista e capitano dell'Argentina under20, da quando è arrivato alla corte di Pep Guardiola non è stato ancora nemmeno convocato: un naturale periodo di adattamento a un nuovo calcio e un nuovo Paese o una prima bocciatura? I discorsi sono ancora prematuri, ma c'è già chi ha chiesto informazioni sul talento ex River: la Lazio segue con molta attenzione lo sviluppo della situazione, magari con la possibilità di potrare il ragazzo a Formello con un presitito o cn una formula che permetta al City di non perdere il controllo sul calciatore.