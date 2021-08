La Juve fissa il prezzo: per CR7 al City servono 30 milioni e Mendes vola a Parigi

IL PUNTO

Incontro dai toni accessi tra i dirigenti del club bianconero e il procuratore del portoghese

La Juve vuole chiarezza, ma soprattutto vuole averla in fretta: se Cristiano Ronaldo vuole lasciare l'Italia lo dichiari e se Mendes intende portarlo al Manchester City si ripresenti a Torino entro le prossime 24 ore con una offerta ufficiale. Il costo del cartellino è fissato: 30 milioni. In buona sostanza è questo l'esito del summit di stamattina tra i dirigenti bianconeri e il procuratore dell'attaccante portoghese. Il super agente ha lasciato Torino ed è volato a Parigi rilanciando l'ipotesi di una riapertura con il Psg. L'ora e mezza di discussione tra l'ad Arrivabene, Nedved, Cherubini e Mendes stesso ha registrato anche momenti di tensione, perché il club bianconero non intende farsi mettere all'angolo: o la trattativa decolla in fretta, oppure Ronaldo diventa incedibile. Il suo procuratore ne ha preso atto e ha lasciato la città, destinazione aeroporto di Caselle.

Non è certo se la direzione sia Manchester, di certo però i contatti con la proprietà del City sono continui: ora tutto dipende dall'offerta che arriverà, se e quando arriverà. La Juve non intende però cedere su un punto, quello più importante: i 30 milioni per il cartellino del giocatore. Poi, solo poi, si discuterà del possibile sostituto. Che si tratti di Gabriel Jesus, Sterling, Icardi o Kean.

MENDES VOLA A PARIGI