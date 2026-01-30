La Juve prova a beffare il Crystal Palace: tentativo per un attaccante in Premier

Le ultime ore di questo mercato invernale si infiammano con un duello di mercato improvviso tra Torino e Londra, con Evann Guessand diventato l'oggetto del desiderio proprio sul filo di lana. L'attaccante ivoriano sembrava ormai a un passo dal Crystal Palace, con un accordo di massima già raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma secondo FootMercato l'inserimento prepotente della Juventus ha rimescolato completamente le carte in tavola. I bianconeri sarebbero pronti a pareggiare l'offerta degli inglesi, tentando un vero e proprio sorpasso in extremis per regalare a Spalletti un innesto fisico e tecnico per il reparto avanzato.