La Juve prova a beffare il Crystal Palace: tentativo per un attaccante in Premier

30 Gen 2026 - 12:00

Le ultime ore di questo mercato invernale si infiammano con un duello di mercato improvviso tra Torino e Londra, con Evann Guessand diventato l'oggetto del desiderio proprio sul filo di lana. L'attaccante ivoriano sembrava ormai a un passo dal Crystal Palace, con un accordo di massima già raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma secondo FootMercato l'inserimento prepotente della Juventus ha rimescolato completamente le carte in tavola. I bianconeri sarebbero pronti a pareggiare l'offerta degli inglesi, tentando un vero e proprio sorpasso in extremis per regalare a Spalletti un innesto fisico e tecnico per il reparto avanzato. 

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Insigne-Pescara, le cifre

Nicolussi al Parma

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Il mercato dei ritorni

De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

12:30
Torino, Ngonge all'Espanyol: oggi visite mediche e firma
12:07
Inter, Marotta: "Mercato? Non siamo in emergenza, vigili sulle opportunità"
11:02
La Juve prova a beffare il Crystal Palace: tentativo per un attaccante in Premier
11:02
Colpo di scena Goretzka: lascia il Bayern ma non ora
10:30
Juventus, a breve il rinnovo di McKennie