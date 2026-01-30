Juventus, a breve il rinnovo di McKennie

30 Gen 2026 - 10:30

Sotto la guida di Luciano Spalletti, Weston McKennie sta vivendo un periodo di rinascita dopo gli alti e bassi delle ultime stagioni. L'americano ha il contratto in scadenza a giugno ma la Juventus non sembra intenzionata a privarsene. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo del classe '98 dovrebbe arrivare a breve con McKennie che firmerebbe fino al 2028 o 2029. Ci sarà anche un adeguamento dell'ingaggio, che passerà dagli attuali 3 milioni di euro a 4/4,5. 

11:02
Colpo di scena Goretzka: lascia il Bayern ma non ora
10:30
08:43
Inter, anche la Lazio si unisce alla corsa a Frattesi: pronta l'offerta
00:01
Roma, occhio a Celik in scadenza: no al rinnovo, apertura alla destinazione Juventus
22:16
Toro-Tchoca in stand-by per motivi burocratici