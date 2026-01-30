Colpo di scena Goretzka: lascia il Bayern ma non ora

Dopo otto anni di successi e trofei alzati al cielo, l'avventura di Leon Goretzka con la maglia del Bayern Monaco è ufficialmente arrivata ai titoli di coda. Nonostante le voci di mercato lo volessero partente già nella sessione attuale, lo ha cercato l'Atletico Madrid, il centrocampista tedesco resterà in Baviera fino al termine del campionato per poi salutare tutti a parametro zero durante l'estate. La conferma è arrivata direttamente dal direttore sportivo Christoph Freund, che ha sottolineato come la decisione di intraprendere percorsi diversi sia ormai definitiva, pur ribadendo la volontà comune di chiudere in bellezza questa lunga parentesi professionale puntando ai massimi obiettivi stagionali prima del congedo finale.