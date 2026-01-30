Inter, Marotta: "Mercato? Non siamo in emergenza, vigili sulle opportunità"

"L'audizione è andata benissimo", ha spiegato Marotta, convocato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, in particolare dal comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive. Prima dell'Inter, nelle scorse settimane le audizioni con i dirigenti di Milan, Juventus e Roma, possibili incontri con altre società nel prossimo periodo.