Inter, Marotta: "Mercato? Non siamo in emergenza, vigili sulle opportunità"
© Getty Images
Solo poche parole, per il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, all'uscita da Palazzo San Macuto di Roma, dove il numero uno del club nerazzurro era stato convocato in Commissione Antimafia.
"L'audizione è andata benissimo", ha spiegato Marotta, convocato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, in particolare dal comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive. Prima dell'Inter, nelle scorse settimane le audizioni con i dirigenti di Milan, Juventus e Roma, possibili incontri con altre società nel prossimo periodo.
Marotta si è anche brevemente espresso sul mercato: "Non siamo in una situazione di emergenza. Vediamo, se ci saranno delle opportunità le seguiremo".