La Juve non vuole perdere Vlahovic a costo zero: il piano

Segnare non basta, serve altro per strappare un posto alla Juventus per Dusan Vlahovic. Paradossalmente le ottime prestazioni fornite da subentrato dal serbo stanno convincendo Igor Tudor a proseguire con la modalità della panchina iniziale e dell'ingresso in campo in un secondo momento; la società a vendere l'attaccante serbo a gennaio. Insomma, i gol non sono bastati all'ex giocatore della Fiorentina per convincere il club bianconero a trattenerlo e valutare un rinnovo di contratto. Le reti hanno anzi allettato ulteriormente i possibili acquirenti, così la Juventus si prepara ad ascoltare le proposte che potrebbero arrivare da Chelsea e Manchester United secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L'obiettivo non è vendere a prezzi folli, ma riuscire a ricavare qualcosa prima che il contratto scada il 30 giugno prossimo e Vlahovic possa liberarsi a zero.